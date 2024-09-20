Оккупанты пытаются прорваться к Курахово, идут сложные бои, - DeepState

В некоторые районы было стянуто много подразделений, которые находились поблизости.

Российская армия постоянно пытается прорваться через позиции украинских военных в направлении Курахово. Последняя неделя для бойцов Сил обороны, в частности 46-й бригады, в районе населенных пунктов Острое и Георгиевка-Максимильяновка насыщена сложными боями.

Как сообщает мониторинговый проект DeepState, россияне с помощью большого количества техники и пехоты пытаются продолжать развивать свой успех из Красногоровки в направлении Острого, пробуют там закрепиться, но попадают под плотную работу украинских дронов и артиллерии. Таким образом они надеются обойти Георгиевку и Максимильяновку, где постоянно терпят неудачи.

Кроме того, проект объяснил, что активизация врага в сторону Курахово последнюю неделю усилилась вместе с успехом в районе населенных пунктов Украинск-Желанное Первое-Невельское. Именно в эти районы в последнее время было стянуто много подразделений, которые находились поблизости, чтобы продолжить свое продвижение.

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"Неудивительно, что это направление атак относят к Кураховскому, ведь продвижение врага происходит южнее именно в его сторону. Сейчас идут попытки врага полностью оккупировать Желанное Первое и зачистить город Украинск, при этом продолжается накопление и перегруппировка сил для дальнейшего продвижения, в частности, в направлении Горняка. Куда будет дальше двигаться враг - покажет только время, ведь, очень часто, они просто используют возможности слабых мест, которые позволяют им идти дальше", - отметили в DeepState.

Ситуация в Курахово сейчас

Как сообщал УНИАН, пресс-офицер 33-й ОМБр Назар Войтенков заявил, что Курахово оказалось в зоне трех точек наступления.

По его словам, операторы БПЛА ежедневно уничтожают россиян, которые прячутся в посадках. "Перебежали какой-то малой группой, попытались где-то замаскироваться, засесть в какой-то блиндаж, но это укрытие мы "накрываем", - рассказал Войтенков. При этом добавил, что в бригаде есть достаточно боеприпасов для того, чтобы у россиян не было шансов спрятаться, накапливаться и дальше снова продвигаться.

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