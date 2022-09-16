Пользователи соцсетей уже делают из фейка новый мем.

Пропагандистов РФ поймали на очередном фейке - одно из изданий оккупантов сообщает, что в украинских школах детей якобы просят доносить на родителей.

Издание "ДонПресс", которое контролируется оккупационными "властями" Донбасса сообщает, что читатели прислали в редакцию фото из класса одной из украинских школ. На снимке виден плакат с призывом к ученикам рассказывать учителям, если родители учащихся говорят дома на российском языке или у них есть родственники в РФ.

Однако в сети обратили внимание, что призыв плаката "расскажи учительнице" на украинском написан неправильно "розпові вчительке", а не "розкажи вчительці".

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Пользователи соцсетей уже предлагают свои варианты "доносов". К учительнице также советуют обратиться, если "в семье ели российский сыр" или если "кто-то из родителей пропустил серию "Слуги народа".

Напомним, ранее сообщалось, что россияне создали сайт на немецком языке для дискредитации Зеленского.

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