Также российские спецслужбы создали базу лидеров мнений и блогеров для распространения материалов фиктивного "Фонда Зеленского".

Российские спецслужбы создали фиктивный сайт на немецком языке с целью дискредитации президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Российские пропагандисты и спецслужбы в очередной раз пытаются дискредитировать Президента Украины Владимира Зеленского перед международным сообществом. Как сообщалось ранее, администрация президента РФ создала новую структуру, аффилированную с российскими спецслужбами. Ее главной задачей стало воплощение информационной "акции", направленной на дискредитацию Президента Украины Владимира Зеленского в странах Западной Европы", - говорится в сообщении. Видео дня

В частности, первым мошенническим проектом этой акции стал фиктивный сайт "Фонда Зеленского" на немецком языке: https://zestiftung.com, который стартует, по словам авторов, уже 30 сентября.

"Подчеркиваем, что данный сайт не является официальным и не имеет никакого отношения к Украине. Этот сайт является мошенническим, который создан для российского информационного влияния на европейское медиапространство", - сказано в сообщении.

Также российскими спецслужбами была создана база лидеров мнений и блогеров для распространения материалов так называемого "Фонда Зеленского".

В разведке предупреждают, что любое сотрудничество и распространение информации о так называемом "Фонде Зеленского" будет считаться сотрудничеством с российскими спецслужбами.

"Призываем украинцев и международное сообщество не доверять российским фейкам и получать информацию по Украине только из официальных источников", - подчеркнули в разведке.

Напомним, ранее в разведке раскрыли, как РФ цинично врет о преступлениях Вооруженных сил Украины.

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