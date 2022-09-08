Российские спецслужбы создали фиктивный сайт на немецком языке с целью дискредитации президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Российские пропагандисты и спецслужбы в очередной раз пытаются дискредитировать Президента Украины Владимира Зеленского перед международным сообществом. Как сообщалось ранее, администрация президента РФ создала новую структуру, аффилированную с российскими спецслужбами. Ее главной задачей стало воплощение информационной "акции", направленной на дискредитацию Президента Украины Владимира Зеленского в странах Западной Европы", - говорится в сообщении.Видео дня
В частности, первым мошенническим проектом этой акции стал фиктивный сайт "Фонда Зеленского" на немецком языке: https://zestiftung.com, который стартует, по словам авторов, уже 30 сентября.
"Подчеркиваем, что данный сайт не является официальным и не имеет никакого отношения к Украине. Этот сайт является мошенническим, который создан для российского информационного влияния на европейское медиапространство", - сказано в сообщении.
Также российскими спецслужбами была создана база лидеров мнений и блогеров для распространения материалов так называемого "Фонда Зеленского".
В разведке предупреждают, что любое сотрудничество и распространение информации о так называемом "Фонде Зеленского" будет считаться сотрудничеством с российскими спецслужбами.
"Призываем украинцев и международное сообщество не доверять российским фейкам и получать информацию по Украине только из официальных источников", - подчеркнули в разведке.
Напомним, ранее в разведке раскрыли, как РФ цинично врет о преступлениях Вооруженных сил Украины.