Заявления российских оккупантов об успехах на Донецком направлении в районе Бахмута - фейк.
Об этом заявио советник Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным на YouTube.
"Участок фронта протяженностью 20 км в районе Бахмута - это единственное место, где оккупанты пытаются хоть как-то наступать. Они сосредоточили там большие ресурсы, пытаются давить, потому что нужен хоть какой-то оперативный успех", - отметил он.
При этом, по словам Арестовича, заявления врага об успехах в районе Бахмута - фейк.
Напомним, по данным ОВА, Украина, несмотря на все попытки врага, контролирует почти половину территорий Донеччины, с учетом того, что Мариуполь и Волноваха - это не оккупированные, а уничтоженные захватчиками города.
Донеччина - одна из областей, которая больше всего подвергалась и еще подвергается нашествию врага.
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