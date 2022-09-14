По его словам, захватчикам сейчас необходим хоть какой-то оперативный успех.

Заявления российских оккупантов об успехах на Донецком направлении в районе Бахмута - фейк.

Об этом заявио советник Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным на YouTube.

"Участок фронта протяженностью 20 км в районе Бахмута - это единственное место, где оккупанты пытаются хоть как-то наступать. Они сосредоточили там большие ресурсы, пытаются давить, потому что нужен хоть какой-то оперативный успех", - отметил он.

Видео дня

При этом, по словам Арестовича, заявления врага об успехах в районе Бахмута - фейк.

Напомним, по данным ОВА, Украина, несмотря на все попытки врага, контролирует почти половину территорий Донеччины, с учетом того, что Мариуполь и Волноваха - это не оккупированные, а уничтоженные захватчиками города.

Донеччина - одна из областей, которая больше всего подвергалась и еще подвергается нашествию врага.

Вас также могут заинтересовать новости: