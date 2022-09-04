Глава ОП лаконично подтвердил информацию с фронта.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил освобождение поселка Высокополье Херсонской области.

Об этом он написал в Telegram.

Ермак опубликовал историческое фото установки украинского флага на здании поселковой больницы Высокополья и лаконично подтвердил его деоккупацию.

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"Шаг за шагом", - написал Ермак.

Советница Ермака Дарья Заривная в Facebook также подтвердила, что на фото — флаг над больницей на улице Гагарина в пгт Высокополье, где жили ее бабушка и дедушка.

Добавим, что президент Владимир Зеленский во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего заявил, что "украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву".

"Выходных на войне нет. Держим постоянную связь с теми, кто на фронте. Подробностей не буду рассказывать, но украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву. А оккупантам на нашей земле не место", – отметил Зеленский по результатам заседания Ставки.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Сети появилась информация о том, что украинские воины освободили поселок Высокополье Херсонской области. Над поселковой больницей взвился украинский флаг.

Оперативные данные карты сервиса Deep State свидетельствуют о том, что этот населенный пункт находился уже в полукольце сил ВСУ.

Впоследствии террорист Игорь Стрелков-Гиркин подтвердил, что украинские воины освободили Высокополье Херсонской области. По его словам, произошла "чувствительная тактическая неудача".

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