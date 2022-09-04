Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил освобождение поселка Высокополье Херсонской области.
Об этом он написал в Telegram.
Ермак опубликовал историческое фото установки украинского флага на здании поселковой больницы Высокополья и лаконично подтвердил его деоккупацию.
"Шаг за шагом", - написал Ермак.
Советница Ермака Дарья Заривная в Facebook также подтвердила, что на фото — флаг над больницей на улице Гагарина в пгт Высокополье, где жили ее бабушка и дедушка.
Добавим, что президент Владимир Зеленский во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего заявил, что "украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву".
"Выходных на войне нет. Держим постоянную связь с теми, кто на фронте. Подробностей не буду рассказывать, но украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву. А оккупантам на нашей земле не место", – отметил Зеленский по результатам заседания Ставки.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Сети появилась информация о том, что украинские воины освободили поселок Высокополье Херсонской области. Над поселковой больницей взвился украинский флаг.
Оперативные данные карты сервиса Deep State свидетельствуют о том, что этот населенный пункт находился уже в полукольце сил ВСУ.
Впоследствии террорист Игорь Стрелков-Гиркин подтвердил, что украинские воины освободили Высокополье Херсонской области. По его словам, произошла "чувствительная тактическая неудача".