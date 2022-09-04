Главнокомандующий и командующие оперативных направлений, руководитель разведки доложили о ситуации на передовой.

Президент Украины Владимир Зеленский провел в воскресенье, 4 сентября, очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, во встрече приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Нацгвардии Юрий Лебедь, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр инфраструктуры Александр Кубраков, а также заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

В режиме видеосвязи к заседанию Ставки присоединились начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Сирский, командующий войск Оперативного командования "Пивдень" Андрей Ковальчук и командующий войск Оперативного командования "Захид" Сергей Литвинов.

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Главнокомандующий и командующие оперативных направлений, руководитель разведки доложили о ситуации на передовой.

"Выходных на войне нет. Держим постоянную связь с теми, кто на фронте. Подробностей не буду рассказывать, но украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву. А оккупантам на нашей земле не место", – отметил Зеленский по результатам заседания Ставки.

Война в Украине:

24 августа 2022 года руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов сообщил, что в войне с Россией уже начался переломный момент. Примерами этого, по его словам, являются последние события в оккупированном Крыму, в частности, регулярные взрывы.

4 сентября пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что он готов вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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