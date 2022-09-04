Украинские воины освободили поселок Высокополье Херсонской области. Над поселковой больницей взвился украинский флаг.
Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко, а также ряд Телеграм-каналов.
Воины поделились исторической фотографией с украинским флагом над Высокопольем. По данным журналистов, фотографию сделали сегодня утром.
Оперативные данные карты сервиса Deep State свидетельствуют о том, что этот населенный пункт находился уже в полукольце сил ВСУ.
В то же время в ОК "Пивдень" в сводке по состоянию на 12:00 4 сентября не сообщали об увольнении Высокополья. Ждем подтверждения от Генштаба ВСУ.
Как писал УНИАН, 29 августа в ВСУ подтвердили начало контрнаступления сил на юге. В первые дни защитникам удалось подвинуть линию фронта, констатировали в британской разведке.
Советник ОПУ Алексей Арестович заявил, что освобождение оккупированных территорий на юге будет долгим и очень тяжелым процессом.