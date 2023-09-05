Председатель оборонного комитета парламента Великобритании Тобиас Эллвуд не исключил, что ряд стран-союзников РФ будет давить на Киев.

Председатель оборонного комитета парламента Великобритании Тобиас Эллвуд не исключает, что ряд стран-друзей РФ захочет от Киева "компромиссов" о мире с Россией, если ситуация на фронте глобально не изменится до начала сезона дождей.

Об этом британской парламентарий заявил в интервью Liga.net, комментируя общие настроения Запада относительно результатов контрнаступления ВСУ. По его словам, сейчас партнеры Украины не настроены каким-то образом оказывать давление на Киев. Одна в этом кейсе могут быть свои исключения.

"Никто об этом не говорит. Разве что некоторые российские друзья и Китай, возможно, склонны это поддерживать", - заявил Эллвуд.

Он указал, что период, когда армия Украины сможет активно воевать, является действительно ограниченным, учитывая ухудшение погодных условий. В то же время Украина делает достаточно, чтобы быть уверенной поддержке партнеров. Это продемонстрировал саммит НАТО, в рамках которого союзники Киева взяли на себя "огромные обязательства" по поддержке Украины, подчеркнул он.

В то же время британский парламентарий считает, что 2024 год станет решающим для Украины: многое может измениться на внешней политической арене, учитывая, к примеру, осенние президентские выборы в США, на которых победу может одержать Трамп.

"Дональд Трамп может вернуться. Кто знает, куда это пойдет?",- указал Эллвуд.

В этом контексте он подчеркнул, что именно сейчас важно поддержать ВСУ нужным оружием: передать Украине ракеты HIMARS, Storm Shadow, артиллерийской снаряды, самолеты F-16 и другую технику, которая может увеличить способности украинской армии на фронте.

Эксперт назвал сентябрь и октябрь решающими месяцами для ВСУ

Напомним, по мнению военного эксперта, полковника запаса Петра Черника, сентябрь и октябрь могут стать переломным периодом для армии Украины. Он также обратил внимание на фактор мокрой почвы, который может замедлить боевые действия на фронте.

Он отметил, что сейчас ВСУ имеют четкую задачу - успеть реализовать свои главные замыслы в сезон, когда почва еще сухая и позволяет эффективно применять танки и другую технику.

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