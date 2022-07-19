Оккупанты решили не отдавать приоритет захвату Славянска.

На текущем этапе войны Россия сосредоточится на захвате Северска и Бахмута, не отдавая приоритет захвату Славянска.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что планы оккупантов на Бахмут и Северск подтверждает и встреча министра обороны России Сергея Шойгу с командующим Восточной группы войск генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовим, которая состоялась 18 июля. По сообщениям российского Минобороны, Шойгу проинспектировал Восточную группу и поручил Мурадову уделить первоочередное внимание уничтожению украинских ракет большой дальности и артиллерийских систем. Как отмечают эксперты, Мурадов руководит войсками на Изюмском направлении. Эта группировка действует на захват Славянска, но Шойгу не давал указаний генералу отдавать приоритет захвату территории.

ISW впервые выявило прямое упоминание об восточной группировке войск, которая действовала в Украине на этом этапе войны. Ранее было известно об участии Центральной и Южной группы войск под командованием генерал-полковника Александра Лапина и генерала армии Сергея Суровикина.

Восточная группировка войск, вероятно, состоит из подразделений Восточного военного округа РФ, которые действуют на Изюмском направлении.

Примечательно, что Мурадов имеет более низкий ранг, чем Лапин и Суровикин. Эксперты предполагают, что Кремль считает Изюмско-Славянский район менее приоритетным, чем захват других территории на Донбассе. Вероятно, Кремль направляет военные ресурсы и высокопоставленное руководство на локальные успехи вокруг Северска и Бахмута.

В то же время в ISW колеблются, руководит ли Мурадов оккупантами вокруг Харькова.

По данным аналитиков Института, российские войска совершили серию наземных атак к востоку от Северска и к югу от Бахмута и активизировали наступление на Авдеевку и осуществили ограниченные наземные штурмы на линии фронта Донецк – Авдеевка.

Как сообщал УНИАН, по мнению эксперта Олега Жданова, наступательный потенциал российской армии практически исчерпано. Оккупанты переходят на старое советское вооружение и берут в свои ряды абы кого.

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