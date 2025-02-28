Враг несет огромные потери, на всех дорогах - кладбища российской техники.

В Курской области (РФ) вновь замечены солдаты из КНДР, которых Пхеньян отправил воевать на стороне Кремля. По словам украинского военного, северокорейские подразделения изменили тактику - передвигаются меньшими группами и пытаются атаковать ВСУ.

Как сообщил в эфире телемарафона командир роты БПЛА 1-го десантного штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Станислав Краснов, сейчас ситуация на Курщине напряженная, россияне активно штурмуют позиции Сил обороны Украины, применяют технику и много пехоты.

По его словам, замечены в рядах врага и солдаты из КНДР.

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"Действительно, были большие группы пехоты, которые, скорее всего, состояли из северокорейских солдат. Тактика у них несколько изменилась. Если в первые разы, когда они пытались штурмовать, делали это большими группами. До 50 человек доходило - такими толпами ходили через поля. И, соответственно, понесли очень большие потери от артиллерии, БПЛА. Сейчас они несколько изменили тактику. Так сказать, наученные горьким опытом", - рассказал Краснов.

Он пояснил, что сейчас северокорейские солдаты передвигаются меньшими группами - по 8-10 человек. В то же время это все равно больше, чем численный состав российских групп.

"Но они уменьшили количество групп и на некоторых направлениях пытались вновь штурмовать, пытались прорвать нашу линию обороны. Но по данным разведки, это были как раз северокорейцы", - говорит командир роты.

По его словам, в целом на Курщине враг несет огромные потери, на всех дорогах - кладбища российской техники, "перекрестки забиты", но оккупанты не прекращают попытки прорвать оборону украинских воинов.

"Они по полям ездят, пытаются передвигаться по-разному своими пехотными группами. В настоящее время ситуация тяжелая, но мы все равно держим свои позиции...", - подчеркнул Краснов.

Он также рассказал, что в украинский плен попало определенное количество россиян, и все они рассказывают аналогичные истории того, как попали на фронт. Якобы им предлагают выбирать между тюрьмой, где их якобы пытают, и фронтом.

КНДР в войне против Украины

Напомним, ранее сообщалось, что некоторое время на фронте военных из КНДР не наблюдалось. Об этом заявил старший офицер отдела коммуникаций 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, старший сержант Петр Гайдащук. По его словам, в январе насыщенность фронта северокорейцами была достаточно высокой, особенно в районе, за который отвечает Галицкая бригада. Затем ВСУ их некоторое время не наблюдали. Предполагалось, что понеся достаточно большие потери, вызванные их тактикой, подразделения КНДР отошли.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский на пресс-брифинге перед Мюнхенской конференцией заявил, что Россия, вероятно, перебросит еще около 2-3 тысяч северокорейских военных в Курскую область. По его словам, Украина "не знает четко" их количество, но примерно может посчитать, когда они там есть.

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