Защитник подтвердил, что северокорейцы действительно не сдаются в плен.

В последние дни на фронте военных из Северной Кореи не наблюдают. Об этом заявил старший офицер отдела коммуникаций 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, старший сержант Петр Гайдащук в эфире Radio NV.

"Если брать январь, то насыщенность фронта северокорейцами была достаточно высокой, особенно в районе, за который отвечает Галицкая бригада. Сейчас информация, что они есть частично является достоверной. На нашем участке фронта мы их не наблюдаем. Преимущественно соседние бригады еще имели с ними дело несколько дней назад. Сейчас пока они исчезли. Мы предполагаем, что понеся достаточно большие потери, вызванные их тактикой, прежде всего, они отошли", - сказал он.

По словам военного, пока не понятно, почему солдаты КНДР отошли: это пауза или перегруппировка.

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Также он подтвердил, что северокорейцы действительно не сдаются в плен.

"Есть такой факт. Так же, как и россияне. Если брать, например, россиян, то перед штурмом, перед тем, как они попадают на фронт, с ними проводят соответствующую работу и рассказывают о том, что они вроде бы вступят в боевые действия с НАТО или с нацистами, фашистами, и что в плен сдаваться им не желательно, потому что к ним будут применены пытки, бесчеловечное отношение. Что говорят корейцам, мы не можем сказать, но да, они не сдаются в плен", - рассказал Гайдащук.

Кроме того, он офицер рассказал, что россияне применяют технику для переброски больших штурмовых групп, а корейцы не используют технику, а идут большими группами до полусотни человек. Он отметил:

"Они могут преодолеть по 10-15 километров, они неплохо ориентируются на местности, преодолев, например, это расстояние они уже вступают в штурмовые действия. Они бегут в направлении наших позиций, игнорируя артиллерию или дроны, переступая через своих, если те ранены или погибшие, и пытаются запрыгнуть к нам в окопы, чтобы вступить в ближний бой".

Военные из КНДР на Курщине - что известно

Как сообщал УНИАН, 31 января Силы специальных операций ВСУ подтвердили, что в течение трех недель в Курской области РФ не фиксируют присутствие северокорейских войск.

В то же время, 4 февраля руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что около восьми тысяч северокорейских солдат все еще воюют в Курской области России. Он отметил, что активность военных КНДР в последние дни сократилась из-за тяжелых потерь. В то же время он отметил, что сообщения СМИ о том, что эти войска не были замечены на передовой в течение нескольких недель, "неверны".

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