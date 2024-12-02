Спикер ОТГ "Харьков" заявил, что Россия и сейчас имеет системы, которые могут доставать из района Белгорода в Харьков.

Угроза того, что КНДР могла поставить России РСЗО "М1991" и ими будут бить по Харькову, есть, но она немного преувеличена.

Об этом сказал спикер ОТГ "Харьков" Евгений Романов в эфире телемарафона "Единые новости".

На вопрос по поводу того, что Россия могла получить от КНДР реактивные системы залпового огня "М1991", которые могут стрелять на расстояние до 60 километров, и смогут ли они доставать до Харькова, он ответил, что такая угроза есть. При этом Романов подчеркнул, что угроза есть и от другого оружия.

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"Напомню, что на вооружении российских террористов есть дальнобойные реактивные системы залпового огня "Ураган", "Смерч", "Торнадо", которые также могут доставать из района Белгорода в Харьков. Поэтому эта угроза несколько преувеличена, но она существует", - добавил Романов.

Он отметил, что чем больше у врага появляется новой военной техники, то тем больше ее горит на украинской земле.

КНДР передает России оружие - важные новости

Как сообщал УНИАН, по данным издания Forbes, КНДР передала России 100 артиллерийских систем, среди которых самоходные гаубицы М1989 и ракетные установки М1991. При этом отмечалось, что М1991, стреляющие на расстояние 40 километров, превосходят почти все артиллерийские системы, имеющиеся на вооружении Украины. Речь шла о том, что эти РСЗО могут быть использованы для обстрела Харьковщины.

Кроме того, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что Россия использует предоставленное Северной Кореей вооружение, в частности, ракеты, для атак на Украину. Он сказал, что на сегодня РФ применила против Украины около 60 северокорейских ракет KN-23. Черняк отметил, что точность этих ракет невысокая, однако они все равно представляют опасность.

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