Как пишет аналитик, они превосходят почти все артиллерийские системы, имеющиеся на вооружении Украины.

Россия за время полномасштабного вторжения в Украину потеряла не менее 400 реактивных систем залпового огня, и, хотя Кремль расконсервировал множество старых пусковых установок, однако их количество недостаточно, чтобы восполнить потери на поле боя и оснастить новые подразделения. Поэтому, как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, Россия так рассчитывает на РСЗО из Северной Кореи.

По информации руководителя украинского Центра по противодействию дезинформации Андрея Коваленко, КНДР передала России 100 артиллерийских систем, среди которых самоходные гаубицы М1989 и ракетные установки М1991, а также миллионы артиллерийских снарядов и десятки 7 500-фунтовых баллистических ракет KN-23.

Гаубицы M1989 стреляют 170-миллиметровыми снарядами весом по 45 килограммов каждый на расстояние не менее 40 километров.

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Однако M1991 - это новое мощное дополнение к артиллерийским возможностям России, пишет Акс:

"Стреляя 240-миллиметровыми ракетами весом 85 килограммов на расстояние до 37 миль (60 километров), M1991 превосходят почти все артиллерийские системы, имеющиеся на вооружении Украины. Исключение составляют американские артиллерийские ракетные системы высокой мобильности украинского производства".

Северная Корея размещает эти установки вдоль границы с Южной Кореей. Они способны обстреливать Сеул, который находится именно в 37 милях от границы. При этом, по мнению Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, пусковые установки M1991 являются "ключевым средством, с помощью которого Северная Корея подвергает опасности Сеул и Южную Корею".

При этом на вооружении России эти пусковые установки могут поражать украинские траншеи и вести ответный огонь по гаубицам и пусковым установкам самой Украины.

Кроме того, подчеркивает Акс, они могут поразить прифронтовые города, включая Харьков, который находится всего в 25 милях от российско-украинской границы.

КНДР поставляет артиллерию в Россию

Ранее стало известно, что Северная Корея отправила России 50 самоходных артиллерийских установок и 20 модернизированных РСЗО. Речь идет о 170-мм САУ М-1989 Koksan, эшелон которых ранее заметили в Красноярске.

В то же время боеприпасы к ней производит только промышленность КНДР. В России налажено внутреннее производство боеприпасов для большинства калибров, но в случае с М1989 это невозможно. Поэтому будут ли они использоваться, напрямую зависит от Пхеньяна.

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