В КНДР сверхтяжелую РСЗО поставили на новое шасси (фото)

Изначально эта реактивная система залпового огня базировалась на гусеничном шасси, а с 2020 года была представлена аналогичная модификация на колесной базе.

Северокорейская тяжелая реактивная система залпового огня KN-25 получила новое шасси, подобное KN-23. Соответствующие фото обнародовал обозреватель северокорейских Вооруженных сил KPAWeaponsTracker в своем Х.

"Новое колесное шасси для сверхтяжелой РСЗО КН-25 600. Выглядит похоже на одно из шасси, используемое для Hwasong-11. Это указывает на то, что либо КНДР значительно улучшила свои производственные возможности, либо не имеет постоянного доступа к стандартизированному TEL", - написал он.

Стоит отметить, что новое шасси для KN-25 можно объяснить стремлением унифицировать шасси имеющегося артиллерийский парка.

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Как пишет Милитарный, изначально эта реактивная система залпового огня базировалась на гусеничном шасси, а с 2020 года была представлена аналогичная модификация на колесной базе.

Реактивная система KN-25 отмечается уникальным калибром - 600 мм и длиной примерно 8 метров, вес ракеты оценивается в почти 3 тонны. Эти габариты делают ракету самой большой ракетой подобного класса в мире, что делает ее ближе к оперативно-тактическим ракетам.

Версия на гусеничной машине имеет шесть направляющих для этого боеприпаса, тогда как версия на колесной базе оснащена четырьмя, а другая модификация - пятью.

Во время первых летных испытаний две ракеты были запущены с восточного побережья Северной Кореи к Японскому морю. Обе ракеты преодолели расстояние примерно 380 километров и достигли максимальной высоты до 97 километров.

Ракета оснащена неядерной фугасной головной частью, но в октябре 2022 года KN-25 была включена в число других ракет, которые, по заявлениям правительства Северной Кореи, могут нести тактическое ядерное оружие.

Разработка оружия в КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решил увеличить производство и использование ударных, подводных и разведывательных БПЛА в своей армии.

Как сообщает Reuters, глава КНДР посетил Институт беспилотников Академии оборонных наук, где наблюдал за испытанием дронов, которые идентифицировали и уничтожали определенные цели после полета по различным заданным маршрутам.

Ким Чен Ын призвал к производству большего количества БПЛА-камикадзе для использования в тактических пехотных подразделениях и войсках специального назначения. Речь идет о подводных ударных беспилотниках, а также стратегических, разведывательных и многоцелевых ударных дронах.

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