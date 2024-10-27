Он отмечает, что специалисты инженерно-технического профиля в КНДР имеют хороший опыт для строительства эффективных фортификаций.

Россия накапливает тысячи северокорейских военных на территории Украины, в частности, из "элитного" штурмового корпуса. Однако, по мнению военного эксперта Владислава Селезнева, больше всего россияне заинтересованы в привлечении инженерно-технических подразделений из КНДР.

Как отметил эксперт в эфире "Эспрессо", инженерно-технические подразделения армии КНДР "являются едва ли не лучшими в мире".

"Вся территория КНДР очень обильно усыпана фортификациями и оборонительными сооружениями. Поэтому, действительно специалисты инженерно-технического профиля за многие годы имеют немало опыта для строительства эффективных фортификаций", - отметил он.

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Эксперт подчеркивает, что именно этот опыт военных КНДР пригодится россиянам, поскольку они всегда после захвата новых позиций и рубежей начинают зарываться в землю и строить новые фортификации.

Он также предостерег, что не следует недооценивать северокорейских солдат, ведь настоящие их способности можно будет увидеть только со временем. В любом случае, считает эксперт, усиление российской армии военными из КНДР будет иметь определенное влияние на ход боевых действий, в частности, может резко изменить ситуацию в Курской области.

"До начала российского контрнаступления в Курской области многие эксперты считали, что россиянам нужна группировка численностью более 50 тыс. для того, чтобы вытеснить Силы обороны Украины со своей территории. Они начали контрнаступление группировкой численностью до 40 тыс. личного состава. Это контрнаступление россиян завязалось. Поэтому 12 тысяч военнослужащих из КНДР могут в корне изменить ситуацию на поле боя", - считает он.

Военные КНДР в Украине

Как писал WSJ, солдаты КНДР, прибывшие в Россию, могут не быть самыми сильными и лучшими представителями армии Ким Чен Ына. Согласно видео и информации разведки, это, вероятно, молодые люди в возрасте от подросткового до 20 лет, которые находятся на начальных этапах военной службы.

В то же время британский политолог Марк Галеотти отмечал, что у России с северокорейскими военными возникнет много проблем. Хотя большинство из них немного говорят по-русски, риск недоразумения и дружественного огня будет значительным.

Кроме того, указывает эксперт, в контексте потерь России в Украине даже 12 000 солдат КНДР - это очень малое количество, россияне теряют столько людей за каждые десять дней боев.

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