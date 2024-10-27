Кроме того, не исключен риск недоразумения и дружеского огня по незнанию солдатами КНДР русского языка.

Россия уже накопила на своей территории тысячи северокорейских военных, и президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что они могут вступить в бой уже на этих выходных. В то же время, пишет аналитик The Times, британский политолог Марк Галеотти, у России с ними возникнет много проблем, и вряд ли они смогут стратегически усилить русскую армию.

Хотя источники сообщали о прибытии в РФ северокорейских боевых подразделений из элитного XI корпуса, известного на Дальнем Востоке как "штурмовой корпус", однако, как отмечает аналитик, на самом деле их уровень далек от западного спецназа, например, британских морских пехотинцев.

Конечно, они более "специальные", чем большинство обычных солдат Корейской народной армии, и считаются физически крепкими, дисциплинированными и хорошо обученными. Однако у них нет реального боевого опыта, а это крайне важно на войне, отмечает Галеотти.

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"Развертывание их непосредственно в бою также будет проблематичным. Хотя большинство северокорейцев немного говорят по-русски, риск недопонимания и дружественного огня будет значительным. Пхеньян также будет обеспокоен риском дезертирства в Украину", - считает он.

Кроме того, указывает эксперт, нужно смотреть на количество северокорейских солдат в контексте потерь России в Украине. Даже если это будет 12 000 солдат - россияне теряют столько людей за каждые десять дней боев. Так что "это не изменит основной арифметики войны".

Кроме того, Ким Чен Ын помогает Путину не по доброте душевной, и велика вероятность, что скоро у России будет нечем платить.

"России приходится платить за зачастую некачественные боеприпасы и, возможно, некачественных солдат Северной Кореи не только продовольствием и сырьем, но и технологиями… При этом после того как российские войска расстреляют восемь миллионов артиллерийских снарядов, купленных Москвой, Северная Корея сможет продать ей еще, но технологии можно продать только один раз", - отмечает аналитик.

Войска КНДР в Украине

Как писало NYT r понедельнику, 28 октября Россия накопит в Курской области до 5000 северокорейских военных.

При этом WSJ указывает, что солдаты КНДР могут не быть самыми сильными и лучшими представителями армии Ким Чен Ына. Согласно видео и информации разведки, это, вероятно, молодые люди в возрасте от подросткового до 20 лет, которые находятся на начальных этапах военной службы.

Аналитики отмечают, что Ким Чен Ын может сначала отправить менее ценных военных для оценки внутренней реакции и отношения Кремля, а затем "проложат путь для более опытных".

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