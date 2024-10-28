Гетьман считает, что вербовать северокорейцев будет проще, чем россиян.

Нельзя говорить, что военные из КНДР плохо подготовлены, так как не имеют боевого опыта, но адаптация к условиям российской армии будет конфликтной. Об этом сказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман в эфире "Киев24".

По его словам, разговоры о том, что северокорейские военные худые из-за плохого питания достаточно сомнительны, потому что здесь речь идет об антропологии, то есть телесной природе человека, генетическом факторе.

Он добавил, что также не целесообразно говорить, что северокорейские военные ничего не умеют, потому что не имеют боевого опыта. По его словам, речь идет о профессиональных военных, которые точно лучше подготовлены, чем россияне, которых мобилизуют, потому что у них нет подготовки и также нет боевого опыта.

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Гетьман отмечает, что есть те вопросы, которые будут проблемой при взаимодействии российских и северокорейских военных. По его словам, языковой барьер будет приводить к конфликтам, "дружественному огню". Он сообщил:

"Уже есть информация, что кто-то кого-то обстрелял, недоразумения в общении, потому что северокорейцы плохо знают русский язык, а россияне не знают никакого, кроме русского. Есть такая информация, которую пока невозможно проверить, что отношения между русскими и северокорейцами не очень хорошие, есть уже конфликты, потому что русским никто не нравится".

При этом добавил, что есть предположение, что северокорейские войска не будут такими мощными и боеспособными, как бы хотелось Путину и Ким Чен Ыну.

Гетман отметил, что мы должны эти конфликты и недоразумения использовать в свою пользу. При этом напомнил, что украинцы умеют вербовать, напомнив как из России в Украину был перегнан боевой вертолет Ми-8. По его словам, украинская разведка работает достаточно неплохо и даже "Моссад и ЦРУ у нас учатся", поэтому и будем использовать это противостояние в российской армии в нашу пользу.

"Мне кажется, что завербовать для работы в нашу пользу северокорейца будет проще, чем россиянина. Потому что у них нет той ахинеи о "деды воевали", - подчеркнул эксперт.

Гетьман считает, что Украина усилит сотрудничество с Южной Кореей. По его словам, речь будет идти не только об оружии, РЭБы, но и о том, как обращаться с северокорейцами, учитывая их ментальность, чтобы это использовать в дальнейшем для вербовки.

Войска КНДР в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным украинской разведки, из КНДР в Россию уже переброшено около 12 тысяч военных, в том числе трех генералов и 500 офицеров.

В ГУР Минобороны отмечают, что россияне везут на фронт наемников из КНДР в грузовиках с гражданскими номерами.

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