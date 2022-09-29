Прежде всего речь идет о системах обороны "земля-воздух", известных как Chiron, которые очень эффективны против низколетящих целей, например, вертолетов.

США закупят для Украины оружие производства Южной Кореи, оно будет доставлено при посредничестве Чехии.

Об этом сообщило чешское издание іDnes.

"Боевые действия на востоке Украины продолжаются, и атакованная страна нуждается в новых поставках оружия для контрнаступления. В одной из крупнейших поставок, которая сейчас завершается, ключевую роль играет Чехия. Именно здесь был согласован план доставки оружия в Украину", - говорится в публикации.

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По данным издания, США заплатят за вооружение – это будут ракетные установки и боеприпасы на миллиарды долларов. Речь идет о трех миллиардах долларов.

Прежде всего речь идет о системах обороны "земля-воздух", известных как Chiron, которые очень эффективны против низколетящих целей, например, вертолетов.

Новый пакет военной помощи от США: что известно

28 сентября в Пентагоне объявили о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью $1,1 миллиарда. Отмечается, что это будет "многолетним вложением" в укрепление мощи ВСУ.

Украина получит 18 артиллерийских ракетных систем HIMARS, 150 бронемашин HMMWV, 150 буксировщиков оружия, радары для БПЛА, противобеспилотные воздушные системы и другое.

Также известно, что некоторое оборудование прибудет раньше, но минимальный срок - это шесть месяцев. Задержка объясняется производством оружия специально для нашей страны.