США закупят для Украины оружие производства Южной Кореи, оно будет доставлено при посредничестве Чехии.
Об этом сообщило чешское издание іDnes.
"Боевые действия на востоке Украины продолжаются, и атакованная страна нуждается в новых поставках оружия для контрнаступления. В одной из крупнейших поставок, которая сейчас завершается, ключевую роль играет Чехия. Именно здесь был согласован план доставки оружия в Украину", - говорится в публикации.
По данным издания, США заплатят за вооружение – это будут ракетные установки и боеприпасы на миллиарды долларов. Речь идет о трех миллиардах долларов.
Прежде всего речь идет о системах обороны "земля-воздух", известных как Chiron, которые очень эффективны против низколетящих целей, например, вертолетов.
Новый пакет военной помощи от США: что известно
28 сентября в Пентагоне объявили о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью $1,1 миллиарда. Отмечается, что это будет "многолетним вложением" в укрепление мощи ВСУ.
Украина получит 18 артиллерийских ракетных систем HIMARS, 150 бронемашин HMMWV, 150 буксировщиков оружия, радары для БПЛА, противобеспилотные воздушные системы и другое.
Также известно, что некоторое оборудование прибудет раньше, но минимальный срок - это шесть месяцев. Задержка объясняется производством оружия специально для нашей страны.