Оружие будут производить специально для ВСУ.

Украина получит большой пакет военной помощи от США стоимостью $1,1 миллиарда лишь через несколько лет. Некоторое оборудование прибудет раньше, но минимальный срок — это шесть месяцев. Задержка объясняется производством оружия специально для нашей страны.

Такой информацией поделился портал Bloomberg со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника Пентагона.

В новый пакет военной помощи входят 18 реактивных систем залпового огня HIMARS. Ранее США поставляли Украине эти РСЗО из собственных запасов. Однако следующая партия будет произведена специально для нашей страны. Штаты заключили договор с Lockheed Martin Corp. на создание упомянутых систем.

Видео дня

Все оружие и оборудование прибудет в нашу страну на протяжении двух лет. Какие-то поставки начнутся через шесть месяцев, но не раньше. Сделка по производству HIMARS заключена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Она стала началом серии контрактов по укреплению нашего государства в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Новый пакет военной помощи от США: основные подробности

В среду, 28 сентября, в Пентагоне объявили о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью $1,1 миллиарда. Отмечается, что это будет "многолетним вложением" в укрепление мощи ВСУ.

Наша страна получит 18 артиллерийских ракетных систем HIMARS, 150 бронемашин HMMWV, 150 буксировщиков оружия, радары для БПЛА, противобеспилотные воздушные системы и другое.

Издание The Washington Post сообщило, что для борьбы с иранскими дронами, которые начали использовать российские оккупанты, Украине передадут 12 систем Titan.

Вас также могут заинтересовать новости: