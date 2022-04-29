Российские оккупанты неспособны второй раз вторгнуться в Черниговскую и Сумскую области. У них нет для этого соответствующих группировок. Однако упомянутые регионы продолжают находиться под угрозой ракетных ударов.
Соответствующее заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Радио Свобода".
"Они [оккупанты, — прим] держат нас в напряжении. Вернуться туда они уже не могут, у них нет сегодня достаточного количества войск для того, чтобы снова зайти с этой территории. Они сейчас все бросили на территорию Донецкой, Луганской, Харьковской областей. Там сейчас находятся их войска", — сообщил Данилов.
Далее секретарь СНБО рассказал, что жители Черниговщины и Сумщины, увы, все еще не могут чувствовать себя в безопасности, ведь сохраняется угроза ракетных ударов.
"Когда они были разгромлены на территории Киевской, Сумской, Черниговской областей, они прошли перегруппировку и теперь находятся все там [на Востоке]. Способности у них нет, но наносить удары, наносить ракетные удары они пока могут", — добавил Данилов.
Напомним, в последние дни оккупанты периодически обстреливают пограничные поселения на Черниговщине и Сумщине. Например, вчера оккупанты нанесли удар по территории возле пункта пропуска "Сеньковка". А затем второй раз за сутки обстреляли Черниговскую область. Взрывы около десятка минометных мин зафиксировали неподалеку от одного из населенных пунктов Семеновской ОТГ.
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