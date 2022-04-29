Риск ракетных ударов в регионах сохраняется.

Российские оккупанты неспособны второй раз вторгнуться в Черниговскую и Сумскую области. У них нет для этого соответствующих группировок. Однако упомянутые регионы продолжают находиться под угрозой ракетных ударов.

Соответствующее заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Радио Свобода".

"Они [оккупанты, — прим] держат нас в напряжении. Вернуться туда они уже не могут, у них нет сегодня достаточного количества войск для того, чтобы снова зайти с этой территории. Они сейчас все бросили на территорию Донецкой, Луганской, Харьковской областей. Там сейчас находятся их войска", — сообщил Данилов.

Далее секретарь СНБО рассказал, что жители Черниговщины и Сумщины, увы, все еще не могут чувствовать себя в безопасности, ведь сохраняется угроза ракетных ударов.

"Когда они были разгромлены на территории Киевской, Сумской, Черниговской областей, они прошли перегруппировку и теперь находятся все там [на Востоке]. Способности у них нет, но наносить удары, наносить ракетные удары они пока могут", — добавил Данилов.

Напомним, в последние дни оккупанты периодически обстреливают пограничные поселения на Черниговщине и Сумщине. Например, вчера оккупанты нанесли удар по территории возле пункта пропуска "Сеньковка". А затем второй раз за сутки обстреляли Черниговскую область. Взрывы около десятка минометных мин зафиксировали неподалеку от одного из населенных пунктов Семеновской ОТГ.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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