По мнению Данилова, это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы РФ.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал цель указа президента России Владимира Путина о введении военного положения на оккупированных РФ территориях Украины.

Об этом Данилов написал в Twitter.

"Военное положение Путина в аннексированных регионах Украины – это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы РФ для изменения этнического состава оккупированной территории", - отметил он.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что это преступление, которое должно быть осуждено ООН, и которое уже было совершено Россией в Крыму и осталось без наказания.

Введение "военного положения" на захваченных территориях

Как известно, 19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении "военного положения" на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

В Офисе президента Украины заявили, что для Украины это ничего не меняет и назвали введение военного положения на оккупированных территориях только как псевдолегализацию мародерства и разграбление имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой".

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