Противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Сегодня российские войска нанесли 14 ракетных и более 15 авиационных ударов по военным и гражданским объектам Украины.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

"Противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Пытается улучшить логистическое обеспечение своих войск. Враг с высокой интенсивностью ведет воздушную разведку с применением БпЛА. Осуществляет поиск слабых мест в нашей обороне, пытается улучшить тактическое положение", - рассказали в Генштабе.

Видео дня

Так, в течение текущих суток враг нанес 14 ракетных и более 15 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Отмечается, что авиационная группировка противника ведет боевые действия с целью поддержки действий наземных группировок, наиболее интенсивно - на Южнобугском и Донецком направлениях.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты. Также в оккупированных районах россияне совершают военные преступления, пытая и жестоко убивая гражданское население.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Первоначальная попытка русских захватить Киев молниеносным штурмом была сорвана, что заставило русскую армию перегруппироваться и сосредоточиться на Артиллерийской кампании на востоке. Двусторонние переговоры о прекращении огня были сорваны после выявления доказательств военных преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками в апреле.

Действия России были осуждены западными странами, которые ввели санкции против Москвы. Впрочем, "бучанские палачи" получают зарплату в российском "Газпромбанке", который до сих пор избежал масштабных санкций Запада.

Вас также могут заинтересовать новости: