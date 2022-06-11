Сегодня, 11 июня, на востоке страны украинские защитники ликвидировали 20 оккупантов.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".
"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Сегодня, 11 июня, наши воины уничтожили: личного состава – 20, БМП – 1, АТТ – 4, БПЛА – 3", - говорится в сообщении.
Напомним, российские войска несут значительных потерь и разворачивают дополнительный полевой госпиталь в населенном пункте Щебекино Белгородской области. Также украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке.
Общие боевые потери противника с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ составляют 32 тысячи 50 человек, сообщает Генштаб ВСУ.
Украинские бойцы также уничтожили:
- танков - 1419,
- боевых бронированных машин - 3466,
- артиллерийских систем - 712,
- РСЗО - 222,
- средств ПВО - 97,
- самолетов - 212,
- вертолетов - 178.