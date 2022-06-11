Сегодня на востоке наши воины уничтожили: личного состава – 20, БМП – 1, АТТ – 4, БПЛА – 3.

Сегодня, 11 июня, на востоке страны украинские защитники ликвидировали 20 оккупантов.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Сегодня, 11 июня, наши воины уничтожили: личного состава – 20, БМП – 1, АТТ – 4, БПЛА – 3", - говорится в сообщении.

Напомним, российские войска несут значительных потерь и разворачивают дополнительный полевой госпиталь в населенном пункте Щебекино Белгородской области. Также украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ составляют 32 тысячи 50 человек, сообщает Генштаб ВСУ.

Украинские бойцы также уничтожили:

танков - 1419,

боевых бронированных машин - 3466,

артиллерийских систем - 712,

РСЗО - 222,

средств ПВО - 97,

самолетов - 212,

вертолетов - 178.

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