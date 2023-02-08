Сегодня, 8 февраля, в Вышгородском районе будет происходить ликвидация взрывоопасных предметов.

Жителей Киевской области предупреждают о возможных звуки взрывов. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

"На Киевщине могут быть слышны звуки взрывов. Сохраняем спокойствие - это плановые работы", - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что сегодня, 8 февраля, в Вышгородском районе будет происходить ликвидация взрывоопасных предметов.

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Война в Украине-последние новости

По последним данным, общие боевые потери россиян с 24 февраля ориентировочно составили около 134100 человек, из которых 910 уничтожено за прошедшие сутки.

Кроме того украинская авиация за минувшие сутки нанесла 12 ударов по сосредоточению российских захватчиков, еще уничтожен вражеский вертолет, штурмовик и два беспилотника.

Институт изучения войны сообщает, что Россия не имеет достаточной боевой мощи для успешного крупного наступления. По словам экспертов, медленные темпы продвижения российской армии объясняются нехваткой боеприпасов и отсутствия маневренных подразделений, необходимых для успешного и быстрого наступления.

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