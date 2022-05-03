А на Львовщине задержали агента российских спецслужб.

Служба безопасности Украины предотвратила ракетный удар по объекту Нацгвардии и поймала предателей на Киевщине, а во Львовской области удалось задержать агента российских спецслужб.

О проделанной работе СБУ отчиталась в официальном Telegram-канале.

На Киевщине контрразведка Службы безопасности поймала российского агента. Тот собирал и передавал врагу данные о дислокации запасного пункта подразделений Национальной гвардии Украины.

СБУ также задержала трех предателей в регионе. Двое коллаборантов из Броварского района присоединились к россиянам в период временной оккупации их поселка и убили двух мирных граждан в Великой Дымерке. А третий помогал рашистам обустраивать артиллерийские расчеты и устанавливать блокпосты.

На Львовщине СБУ задержала агента российских спецслужб — представителя криминалитета. А в Николаевской области зафиксировали сотрудничество с врагом заместительницы главы Баштанской районной рады. Женщина публично поддерживала врага и участвовала в многочисленных постановочных сюжетах российских пропагандистов.

Напомним, два дня назад СБУ провела успешную операцию и ликвидировала вражескую диверсионно-разведывательную группу. Она планировала сбить пассажирский самолет над Республикой Беларусь или Россией, чтобы обвинить в этом Украину.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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