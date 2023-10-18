Зафиксировано не менее 18 попаданий дронов по лагерю, где размещались до 3 тысяч российских военных и около 80 единиц военной техники.

Служба безопасности Украины атаковала беспилотниками полевой военный лагерь россиян возле аэродрома "Халино" недалеко от села Постоялые дворы в Курской области РФ.

Как сообщил УНИАН источник в СБУ, там размещались до 3 тысяч российских военных и около 80 единиц военной техники.

Сейчас точное количество вражеских потерь уточняется, но, по данным СБУ, поражения были довольно мощными, ведь зафиксировано по меньшей мере 18 попаданий дронов по лагерю.

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"Всю ночь россияне из окрестных сел обсуждали в соцсетях звуки взрывов. Хотя очень странно, как они их могли слышать, ведь российские власти отрапортовали, что ПВО "сбила все беспилотники" и "потерял нет", - добавил собеседник УНИАН.

Успешные атаки Украины по оккупантам

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад недалеко от Севастополя взорвался российский ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". Его враг снаряжает крылатыми ракетами "Калибр", которыми и атакует Украину.

Кроме того, недалеко от Севастополя также подорвался и большой сторожевой корабль Черноморского флота России "Павел Державин".

Впоследствии в Службе безопасности Украины раскрыли детали атак, отметив, что это была совместная с Военно-морскими силами спецоперация. По данным СБУ, для поражение обоих российских кораблей были использованы надводные дроны "морской малыш", оснащенные экспериментальным вооружением.

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