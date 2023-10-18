В Минобороны РФ традиционно отчитались о перехвате всех БПЛА.

В России снова пожаловались на атаку дронов в ночь на 18 октября. В Минобороны РФ насчитали 28 беспилотников, которые якобы сбила российская система ПВО.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БпЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов.В Белгородской области России слышны звуки взрывов сегодня ночью, 18 октября. Власти региона заявляют об атаке дронов", - говорится в сообщении.

В свою очередь губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков отчитался об уничтожении шести БПЛА.

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"В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито 6 БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - указано в сообщении.

Кроме того, взрывы слышали и во временно оккупированном Крыму

По информации Telegram-канала "Крымский ветер", сильный взрыв, который разбудил местных жителей, прогремел в Евпатории. Также сообщается о взрыве в Сакском районе, вероятно, вблизи Заозерного и в районе села Ромашкино.

Атаки дронов на Россию - последние новости

В России все чаще начале жаловаться на атаки беспилотников. В Министерстве обороны РФ заявило о массированном ударе дронов в ночь на 15 октября. Конечно, якобы "дежурными средствами ПВО перехвачены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов".

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