Что касается финансовых потерь, то стоимость базовой версии а-50 составляет $330 млн, модернизированной − гораздо больше.

Сбивание самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Азовским морем стало не только первым таким случаем в истории, но и уничтожило миф об уникальных возможностях российского воздушного судна, пишет Defence Express.

Отмечается, что радиолокационному комплексу "Шмель-М", являющемуся главным инструментом указанного самолета, в РФ приписывали уникальные возможности. Речь идет о дальности обнаружения советским А-50 цели типа истребитель в 400 км, а на значительной высоте − 600 км. Также в России заявляли о возможности обнаружения и наземных целей в радиусе 300 км. А возможности модернизированного А-50У описывались еще более невероятными.

"Эти характеристики активно кочевали от источника к источнику, хотя на официальном сайте Минобороны РФ все довольно прозаично − дальность обнаружения истребителей из ЭПР в 3 кв. м – 220-240 км. Но и эти цифры возможно поставить под сомнение из-за замалчивания такого важного параметра, как высота цели", − пишут журналисты.

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По их словам, все параметры относительно 400 км возможно поставить под сомнение. Если бы А-50 имел такие характеристики, то тогда РФ было бы достаточно держать только три самолета и на значительно большем расстоянии от фронта для полного мониторинга большей части территории Украины.

Учитывая, что А-50 сбили рядом с береговой линией Азовского моря, то более вероятной кажется дальность в 240 км, пишет издание.

Указано, что такие данные также уничтожают миф о том, что самолет может наводить ракеты от ЗРК С-400 на дальность в 380 км. Для этого он как бы должен найти цель на такой дальности, передать ее данные в ЗРК, который уже осуществит пуск ракеты в район цели, которую ракета должна найти собственной радиолокационной головкой.

Именно такая история была запущена в РФ на фоне прогресса Украины в получении F-16. Такая "связка" должна была позволить нивелировать угрозу.

Что касается финансовых потерь, то по оценке Forbes, стоимость базовой версии а-50 составляет $330 млн, модернизированной − около $500 млн. Это самая дорогая потеря РФ после крейсера "Москва" ($750 млн).

Уничтожение российских а-50 и Ил-22

Утром 15 января главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил об уничтожении вражеского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления противника Ил-22.

По словам начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, сбивание самолета а-50 может отсрочить будущие атаки врага.

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