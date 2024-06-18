Незаметность истребителей F-16 позволит сделать неожиданный "сюрприз" врагу, считает полковник запаса ВВС США.

Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия уже этим летом должны отправить Украине 60 истребителей F-16. Такие самолеты значительно изменят ситуацию на фронте, ведь они незаметны для врага, но одних F-16 недостаточно, заявил полковник запаса ВВС США Джеффри Фишер в интервью LIGA Net.

"Это не чудо-оружие, но они значительно повлияют на войну. Речь идет не только о F-16. Украина также получит Saab 340 AEW (шведские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления - ред), которые дают полную картину воздушного боя. Они значительно усилят возможности F-16 и это даст возможность правильно использовать технологические преимущества", - пояснил он.

Фишер рассказал, когда истребители войдут в зону боевых действий, они останутся незаметными для россиян, благодаря самолетам дальнего радиолокационного слежения. Такое преимущество дает возможность сделать "сюрприз" врагу и нанести удары первыми. Несмотря на это, по словам полковника, F-16 не даст Силам обороны сразу круглосуточного преимущества в воздухе над всей Украиной. Но это могут быть очаги превосходства в воздухе, созданные F-16.

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В то же время военный добавил, что сейчас Украине дают немного F-16 не из-за их нехватки в мире, ведь по состоянию на 2023 год - это самый распространенный истребитель с неподвижным крылом на службе, с 2145 машинами в эксплуатации, а из-за политических решений.

"Например, Украине обещают 60 самолетов, для которых нужно подготовить не менее 120 пилотов. Киев заявляет, что имеет уже 30 подготовленных пилотов. Учитывая, что пилотов выпускают по 6-10 человек раз в восемь месяцев - это вызов. Источники в правительстве мне подтверждают, что США неохотно отдают учебные слоты для подготовки украинских пилотов. Это немного надумано. Есть страны, которые давно зарезервировали очередь на подготовку пилотов. Поэтому, например, Болгария или Словакия сейчас получает приоритет в учебном плане США. Но когда мирные страны имеют приоритет перед страной, где идет война - это трудно понять", - пояснил Фишер.

Как остановить постоянные атаки россиян КАБами

Кроме того, полковник в резерве рассказал, как можно остановить вражеские атаки КАБами. По его словам, если нет возможности остановить падение бомбы или сбить самолет-носитель, то стоит уничтожить их на каком-то из этапов, предшествующих обстрелу. Он пояснил, что прежде чем самолет сбросит КАБ, бомбу нужно подвезти со склада, где она хранится, и на него загрузить.

"Это к вопросу, почему Украина не может бить ATACMS по любым военным целям в России? Отличный пример, почему с западными ограничениями что-то очень не так. Самый простой способ разорвать цепь убийств КАБами, уничтожить места их хранения", - подчеркнул Фишер.

Почему США не отправляют своих пилотов F-16 в Украину

Ранее подполковник ВВС США Дэниел Хэмптон заявил, что у США есть десятки отставных пилотов, которые готовы управлять F-16 в Украине, но нет решения Вашингтона на официальном уровне. Комментируя такое заявление, Фишер заявил, если бы он был пилотом, который собирается в Украину, он бы очень колебался. И дело в несправедливом бою, который ведет РФ.

"Если бы я был пилотом, который собирается в Украину, я бы очень колебался. Не из-за страха перед россиянами или нежелания летать на F-16 в зоне боевых действий. Не из-за сомнений в успехе Украины. Только потому, что США собираются заставить пилотов в Украине воевать с одной рукой, завязанной за спиной. Когда российские самолеты имеют тайник, из которого они могут лететь куда угодно на своей стороне границы, а Украина ничего не может с ним сделать - это несправедливое преимущество. Я хочу честного боя, если рискую жизнью", - пояснил он.

Истребители F-16 для Украины: последние новости

Как ранее писал УНИАН, Украина "готовит почву" для ударов F-16 по Крыму. Эксперты считают, для того, чтобы выиграть войну нужно полностью уничтожить ПВО врага на оккупированном полуострове.

"Поражение России в Крыму было бы не просто поражением, а унижением", - считает Ольга Хвостунова, сотрудник Евразийской программы Института исследований внешней политики.

УНИАН также писал, что F-16 не гарантируют решения проблемы российских КАБов. Сбить российские самолеты будет не так уж и просто даже с американскими истребителями на вооружении.

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