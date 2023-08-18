Госсекретарь США Энтони Блинкен уже направил письмо коллегам в Европе.

Украина получит американские истребители F-16 после завершения обучения пилотов ВСУ на этих западных самолетах.

"То, что мы сделали на этой неделе, официально оформлено в письме от секретаря Блинкена к его коллегам в Европе, что после завершения этого обучения Соединенные Штаты будут готовы в консультациях с Конгрессом одобрить передачу третьей стороной самолетов F 16 Украине", - заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, которого цитирует The Guardian.

Передача Украине F-16

Как ранее сообщал УНИАН, по данным The Washington Post, первая группа украинских пилотов завершит обучение на F-16 летом 2024 года. В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что F-16 смогут встать на защиту Украины только в следующем 2024 году.

Видео дня

Вчера СМИ сообщили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Сегодня Дания и Нидерланды официально подтвердили получение от США одобрения на поставку самолетов F-16 Украине.

На днях Румыния подтвердила участие в подготовке украинских пилотов на F-16. Там будет создан региональный центр. Штаты также заявили, что открыты для обучение украинских пилотов работе с истребителями F-16 на своей территории.

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