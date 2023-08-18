Вчера СМИ сообщали, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов.

Дания и Нидерланды официально подтвердили получение от США одобрения на поставку самолетов F-16 Украине.

В частности, министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен сообщил TV 2, что одобрение от США на поставки самолетов Украине было получено на основе датского запроса.

"Я могу подтвердить, что между мной и Энтони Блинкеном состоялся обмен письмами, который основывается на том факте, что министр обороны и я связались с США, чтобы изучить наши варианты", - сказал он, добавив, что Дания получила "дружеский ответ" на свой запрос.

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В то же время он отметил, что решение относительно того, когда самолеты F-16 поступят в Украину, еще не принято.

"Мы создали международную коалицию по обучению под руководством Дании и Нидерландов, и мы успешно продвигаемся. А затем речь будет идти о возможном пожертвовании самолетов, и это вопрос, который мы обсуждаем с нашими союзниками", - сказал Расмуссен.

Разрешение от США на передачу F-16 Украине также прокомментировал премьер-министр Нидерландов Вопке Хекстра.

"Мы приветствуем решение Вашингтона подготовить почву для отправки истребителей F-16 в Украину. Большое спасибо Энтони Блинкену за хорошее и быстрое сотрудничество. Теперь мы дополнительно обсудим эту тему с нашими европейскими партнерами. Это знаменует собой важную веху для Украины, чтобы защитить свой народ и свою страну", - написал Хекстра в соцсети Х.

F-16 для Украины - что известно

Вчера СМИ сообщили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Отмечалось, что их отправят сразу после того, как будет завершена подготовка пилотов.

В то же врея, по данным The Washington Post, ожидать завершение учений первой группы украинских пилотов можно по меньшей мере летом 2024 года.

Как заявлял спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, F-16 смогут встать на защиту Украины не раньше весны 2024 года.

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