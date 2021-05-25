Посылки на желтых и голубых воздушных шариках, наполненных водородом, стартовали из района Донецкого аэропорта.

Участники организации «Третья сила» и украинские военнослужащие отправили на оккупированный Донбасс восемь тысяч листовок с патриотическими лозунгами на воздушных шарах. Акцию посвятили Дню вышиванки.

Об этом сообщает Донбасс Реалии.

Посылки на желтых и голубых воздушных шариках, наполненных водородом, стартовали из района Донецкого аэропорта. На листовках написали: «Донбас – це Україна», «З Україною в серці», «Помни, кто ты».

«В такой праздник мы не могли не поздравить тех людей в оккупации, которые не только ждут, но и делают все для того, чтобы Украина вернулась. Также мы отправили открытки и для российских военных и предателей Украины, но это отдельная история» – отметил представитель «Третьей силы» Влад Борода.

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Автор: Денис Прядко