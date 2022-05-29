В Украине почти не осталось областей, где бы россияне не обстреляли учебные заведения.

С первого сентября в Украине планируют возобновить обучение в школах, где есть убежища.

Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.

"В Украине почти не осталось областей, где бы россияне не обстреляли учебные заведения. В Харькове полностью разрушены полсотни образовательных учреждений, 372 повреждены. Более четырех сотен - в Донецкой. Всего 1888 учебных заведений пострадали от бомбардировок и обстрелов. 180 из них разрушены полностью", - сообщила Зеленская.

Первая леди сообщила - там, где школы уцелели, но оккупированы, Россия оказывает образовательный геноцид — запрещает учиться по украинским учебным программам, допрашивает учителей, оружием заставляет их переходить на русский.

"Оккупанты изымают историю Украины, украинский язык, украинскую литературу, запрещают в школах любые упоминания об Украине. В части школ продлили учебный год до сентября, заставляя наших детей учить русский язык, историю, литературу", - отметила она.

В школах на оккупированных территориях не проводили украинских торжественных линеек.

"Я знаю: ни один праздник онлайн не заменит детям шутки друзей, с которыми стоишь на линейке, а родителям — момент гордости, когда твой первоклассник несет звонок. Поэтому мы прорабатываем вариант, чтобы с первого сентября возобновить обучение в школах, где есть убежища. Поэтому на встрече с ЮНИСЕФ обсуждали национальную кампанию по восстановлению обучения и восстановления разрушенных школ. Последний звонок для наших детей прозвучал онлайн, перекликаясь с сиренами. Хочется надеяться, что первый, в сентябре — прозвучит в стенах родных школ", - отметила она.

Напомним, в Львове готовятся строить дома с хранилищами, которые будут расположены прямо на этажах.

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