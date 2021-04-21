Потерь среди украинских защитников нет.

С начала суток российские оккупанты шесть раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей из различного вооружения, в том числе минометов, гранатометов и пулеметов.

Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00.

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"Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и дальше осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала суток было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - отмечается в сводке .

В частности, недалеко от населенных пунктов Пески и Пивденное российские оккупанты использовали минометы 120-го калибра, а вблизи Шумов и Первомайска - минометы калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи поселка Новгородское они открывали огонь по боевой машины пехоты, а возле Каменки - из станковых противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди украинских защитников нет, говорится в сводке.

Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ.

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Автор: Виталий Саенко