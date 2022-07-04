Министр призвала людей, которые ищут своих родственников, сдавать тест-ДНК для ускорения процесса поиска.

С начала полномасштабной войны Украина вернула тела более 400 погибших.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона.

"У нас уже более 400 тел, которые мы вернули... но это точно мало, потому что мы знаем, что тел гораздо больше... Россия не хочет показывать своим гражданам массовые передачи тел. Они понимают, к какому взрыву это приведет, поэтому делают это чуть ли не тайком, делают это, не афишируя, и стараются не передавать нам тел", - рассказала она.

Верещук также сообщила о проблеме с возвращением тел, которая есть сейчас и будет в будущем.

"Мы проводим идентификацию и генетическую экспертизу по европейским протоколам. Россия же не поддерживает европейские протоколы в принципе, находясь в состоянии орды и средневековья, они имеют свои протоколы. И в будущем это будет большой проблемой, потому что те экспертизы, которые проводят они, генетические, точно не будут совпадать, и мы, возможно, не будем видеть в списках тех тел, которые они нам будут даже передавать. Это проблема, но мы тоже думаем, как ее решить", - отметила глава Минреинтеграции.

Она отметила, что точное количество тел, которые необходимо вернуть, пока нельзя подсчитать, потому что людей ищут и находят и среди живых пленных, и даже в других странах, куда им удалось бежать из РФ.

Следовательно, министр призвала людей, которые ищут своих родственников, сдавать тест-ДНК для ускорения процесса поиска.

Напомним, Верещук призвала жителей оккупированных территорий не брать российские паспорта. Она просит их переезжать на подконтрольную территорию при возможности.

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