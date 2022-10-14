По словам главнокомандующего, украинцы похоронили миф о непобедимости российской армии.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный в День защитников и защитниц Украины отмечает, что украинцы остановили вражеское нашествие и возвращают свое.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Залужный отметил, что зима 2022 года - это уже часть мировой истории.

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"Мы выдержали мощный вражеский удар. Показали, что значит быть украинцем, иметь смелость бороться за свою свободу. В жестоких боях, под стальным дождем русских снарядов мы держались за каждый клочок своей земли. Остановили вражеское нашествие и похоронили миф о непобедимости русской армии. А теперь мы возвращаем свое. Никто и ничто не остановит нас", - подчеркнул он.

Главнокомандующий добавил, что украинцы выбрали путь воинов и идут вперед, а весь мир "восторженно и с надеждой смотрит на нас".

"Поздравляю с праздником и благодарю за службу! Вместе к победе! Слава Украине!",- написал Залужный.

День защитников и защитниц Украины: что это за праздник

Государственный праздник Дня защитника Украины, который отмечается 14 октября, в 2014 году ввел своим указом тогдашний президент Украины Петр Порошенко. В то же время он отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля, который в СССР был Днем Советской Армии и Военно-морского флота.

14 июля 2021 года Верховная Рада переименовала День защитника Украины в День защитников и защитниц Украины.

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