Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный в День защитников и защитниц Украины отмечает, что украинцы остановили вражеское нашествие и возвращают свое.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Залужный отметил, что зима 2022 года - это уже часть мировой истории.
"Мы выдержали мощный вражеский удар. Показали, что значит быть украинцем, иметь смелость бороться за свою свободу. В жестоких боях, под стальным дождем русских снарядов мы держались за каждый клочок своей земли. Остановили вражеское нашествие и похоронили миф о непобедимости русской армии. А теперь мы возвращаем свое. Никто и ничто не остановит нас", - подчеркнул он.
Главнокомандующий добавил, что украинцы выбрали путь воинов и идут вперед, а весь мир "восторженно и с надеждой смотрит на нас".
"Поздравляю с праздником и благодарю за службу! Вместе к победе! Слава Украине!",- написал Залужный.
День защитников и защитниц Украины: что это за праздник
Государственный праздник Дня защитника Украины, который отмечается 14 октября, в 2014 году ввел своим указом тогдашний президент Украины Петр Порошенко. В то же время он отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля, который в СССР был Днем Советской Армии и Военно-морского флота.
14 июля 2021 года Верховная Рада переименовала День защитника Украины в День защитников и защитниц Украины.