Отмечается. что такая передача станет возможной в случае получения Афинами системы Patriot.

Греция рассматривает передачу Украине комплексов С-300 и Тор-М1, пишет Army Recognition.

"Эта переоценка знаменует собой поворотный момент после того, как российская ракета взорвалась всего в 500 м от колонны, в которой находились премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский в Одессе 6 марта", - пишет издание.

Вместе с тем, отмечается, что такая передача станет возможной в случае получения Афинами более современной американской системы MIM-104 Patriot.

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Напомним, как писал УНИАН, 6 марта РФ ударила по Одессе ракетой во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Мицотакис, который стал свидетелем российского ракетного удара, заявил, что Кремлю не получится запугать партнеров Украины:

"У нас должно быть только одно послание к Кремлю: Вы нас не запугаете, мы будем продолжать поддерживать Украину и ее великих граждан столько, сколько потребуется. И, конечно, мы будем оставаться полностью едиными в этом решении".

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