Враг также потерял 614 танков, 1 тыс. 735 боевых бронированных машин, 311 артиллерийских систем, 135 самолетов и 131 вертолет.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину, 24 февраля, потери личного состава оккупантов составляют 17,5 тыс.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, враг также потерял 614 танков, 1 тыс. 735 боевых бронированных машин, 311 артиллерийских систем, 96 РСЗО, 54 средства ПВО, 135 самолетов, 131 вертолет, 1 тыс. 201 единицу автомобильной техники, 7 кораблей и катеров, 75 цистерн с ГСМ, 83 беспилотника оперативно-тактического уровня, 22 единицы спецтехники, 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.

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