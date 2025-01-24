Специалист рассказал об "интересных" целях на территории РФ.

С помощью атак беспилотников Украина реализует системный подход к ударам по энергетическим и оборонно-промышленным объектам РФ.

Об этом сказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо". "Сейчас имеем очередную масштабную атаку с использованием украинских дронов на российские промышленные и военные объекты. 14 января была зафиксирована похожая атака, которую мы тогда считали самой большой - было использовано до 200 украинских дронов, которые атаковали ряд российских оборонно-промышленных объектов", - сказал Згурец.

По его словам, по данным СМИ, было атаковано не менее 11 регионов России, в том числе Москва и временно оккупированный Крым. "Это действительно системный подход Сил обороны Украины по ударам прежде всего по энергетическим и оборонно-промышленным объектам РФ", - подчеркнул специалист.

Видео дня

Он также рассказал, какие оборонно-промышленные объекты были поражены, например, в Рязанской области РФ. "В Рязани есть нефтеперерабатывающий завод, нефтяная база, также Ново-Рязанская ТЭЦ, которая так же была под ударами наших дронов", - детализировал эксперт.

По его данным есть соответствующие видео, которые свидетельствуют, что дроны достигли объектов и это свидетельствует об эффективности выявления определенных целей и надежности системного поражения промышленных и оборонных объектов врага.

Кроме того, как добавил аналитик, атакован Брянск, где расположен ряд "интересных для россиян" объектов оборонно-промышленного комплекса. В частности, Брянский химический завод, который производит порох для значительного количества российских систем вооружения, начиная от реактивных систем залпового огня "Град" до более мощных.

Как уточнил Згурец, эффективный удар туда был нанесен 14 января, а 23 января представители Кремля посещали это предприятие, чтобы узнать, возобновило ли оно работу.

"Но этой ночью удар был нанесен по другому брянскому заводу - "Кремний ЭЛ". Это не менее важное предприятие, чем химический завод в Брянске. "Кремний ЭЛ" изготавливает электронику для значительного количества российских высокоточных ракет. Это предприятие уже четвертый раз подпадает под удары наших дальнобойных дронов", - подчеркнул Згурец.

Он отметил, что такие предприятия имеют большие площади и для их уничтожения необходимо использовать значительное количество беспилотников. Эксперт добавил: если бы использовались мощные дальнобойные западные ракеты, то эффекта удалось бы достичь быстрее.

Удары по территории РФ

Беспилотники СБУ и Сил специальных операций ВСУ отработали по мощностям Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Этот НПЗ - один из крупнейших в РФ с мощностью переработки в 17 млн тонн нефти в год. Сейчас там горят по меньшей мере три резервуара. Дополнительно пожар, возникший в результате ударов БПЛА, охватил цех, где находится установка гидроочистки дизельного топлива и авиационного керосина. Кроме того, дроны СБУ и ССО посетили нефтеперекачивающую станцию "Рязань" и на рязанскую ТЭЦ.

Также поражен завод микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске - одно из ключевых предприятий микроэлектронной промышленности России. Завод производит широкий ассортимент микросхем и компонентов, которые используются в стратегически важных системах вооружения, в частности, в ракетных комплексах "Тополь-М", "Булава", зенитных ракетных системах С-300 и С-400 и др.

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