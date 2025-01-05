По данным Минобороны России, БПЛА сбивали в пяти областях.

Ночью 5 января Россию массированно атаковали беспилотники. Больше всего под ударом в этот раз была Ростовская область.

В российских Telegram-каналах публикуют видео взрывов и сообщают об атаке на военную инфраструктуру в Таганроге и Миллерово.

В Минобороны РФ при этом традиционно отчитались о работе ПВО, заявив, что "уничтожили" 61 дрон:

"37 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, 20 - над территорией Брянской области, два - над территорией Воронежской области, один - над территорией Белгородской области и один - над территорией Орловской области".

По словам очевидцев, в Миллерово, судя по всему, под атакой был военный аэродром. Стоит отметить, что россияне часто запускают по Украине ударные дроны Shahed из Миллерово.

Также сообщается, что утром 5 января в аэропорту Казани объявили режим "Ковер": аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы. Предварительно, ограничения ввели из-за продолжающейся угрозы атаки беспилотников.

Взрывы в России 5 января - видео

Атака России дронами 4 января - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, ночью 4 января Россию также атаковали беспилотники. В частности, под ударом была Смоленская область и, скорее всего, завод "Авангард", где производят двигатели для ракет.

Кроме того, в ту же ночь дроны атаковали крупнейший в России морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области.

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