Российские военные опозорились при попытке уничтожить батарею американских гаубиц М777 дроном-камикадзе ZALA "Куб-БЛА" на поле сражения.
На опубликованном в сети видео видно, как барражирующий боеприпас оккупантов летит в сторону развернутых украинскими военными гаубиц, но падает за батареей М777.
Снаряд рашистов не задел ни военного ВСУ, направлявшегося к гаубице, ни само вооружение, а взорвался в десятке метров.
74 из 90 артиллерийских орудий американских M777 уже находятся в бою, обеспечивая дальний огонь с закрытых позиций.
По мнению Пентагона, гаубицы помогают украинскому контрнаступлению на востоке "набирать обороты".
Война в Украине: обновленные данные
Продолжается наступление оккупантов в Восточной оперативной зоне. Утром Генштаб сообщал, что русские пытаются захватить село Долгенькое Харьковской области.
Армия РФ пытается установить полный контроль над Дробышевым и блокировать Лиман. Кроме того, РФ усиливает группировку войск для наступления в Запорожской области.
Большинство маневров захватчиков в Харьковском направлении военные объясняют тем, что РФ пытается избежать выходу контратакующих ВСУ к Белгородской области.
Параллельно русские террористы наносят ракетные удары по украинским городам.