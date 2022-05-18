Оккупанты использовали дрон-камикадзе отечественного производства.

Российские военные опозорились при попытке уничтожить батарею американских гаубиц М777 дроном-камикадзе ZALA "Куб-БЛА" на поле сражения.

На опубликованном в сети видео видно, как барражирующий боеприпас оккупантов летит в сторону развернутых украинскими военными гаубиц, но падает за батареей М777.

Снаряд рашистов не задел ни военного ВСУ, направлявшегося к гаубице, ни само вооружение, а взорвался в десятке метров.

74 из 90 артиллерийских орудий американских M777 уже находятся в бою, обеспечивая дальний огонь с закрытых позиций.

По мнению Пентагона, гаубицы помогают украинскому контрнаступлению на востоке "набирать обороты".

Война в Украине: обновленные данные

Продолжается наступление оккупантов в Восточной оперативной зоне. Утром Генштаб сообщал, что русские пытаются захватить село Долгенькое Харьковской области.

Армия РФ пытается установить полный контроль над Дробышевым и блокировать Лиман. Кроме того, РФ усиливает группировку войск для наступления в Запорожской области.

Большинство маневров захватчиков в Харьковском направлении военные объясняют тем, что РФ пытается избежать выходу контратакующих ВСУ к Белгородской области.

Параллельно русские террористы наносят ракетные удары по украинским городам.

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