Они хотят избежать последствий санкций и несогласны с войной против Украины.

Российскую Федерацию пытаются покинуть 15 тысяч долларовых миллионеров. Если такой отток случится, то это станет очередным ударом по экономике страны, который она понесет из-за вторжения в Украину.

Соответствующими данными поделилась британская разведка в свежем отчете на официальном аккаунте в Twitter.

"Скептическое отношение к войне, вероятно, также особенно сильно среди российской бизнес-элиты и олигархов. По имеющимся миграционным данным, 15 тысяч российских долларовых миллионеров, вероятно, уже пытаются покинуть страну. Мотивы, по всей вероятности, включают как личное несогласие с вторжением, так и желание избежать финансовых последствий санкций, введенных против России. Если этот отток продолжится, он, вероятно, усугубит долгосрочный ущерб, нанесенный войной российской экономике", — сообщили в британской разведке.

В отчете также сказано, что РФ в ускоренном темпе превращается в авторитарную страну. Недавно в Госдуме начали рассматривать введение 20-летнего срока заключения для граждан, которые воюют против России.

А что касается ситуации на фронте, то в британской разведке отметили попытки оккупантов восстановить темпы наступления в районе Попасной. Враг стремится продвинуться вперед и окружить Северодонецкий карман с юга.

Напомним, согласно свежим данным от Генштаба ВСУ, россияне пытаются наступать на Славянск. Сейчас бои ведутся в районе Краснополья. На Херсонщине враг понес значительные потери, а на Харьковщине — неудачно провел разведку боем.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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