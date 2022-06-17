Военный не исключает, что Путин может достичь успехов в ближайшие недели, но для этого ему пришлось использовать 25% своей армии.

Россия уже стратегически проиграла войну против Украины.

Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин, сообщает "Русская служба ВВС".

Он отметил, что РФ понесла большие потери и усилила НАТО, к которому хотят присоединиться Финляндия и Швеция.

"Это страшная ошибка со стороны России. Россия никогда не возьмет под свой контроль Украину", - считает Радакин.

По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин может достичь тактических успехов в ближайшие недели, но для этого ему уже пришлось использовать около 25% мощности своей армии. Такой высокой ценой РФ смогла отвоевать крошечную часть украинской территории, получив при этом 50 тысяч человек убитыми или ранеными, добавил Радакин.

Он заверил, что Британия будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе поставкой большого количества оружия.

Ранее сообщалось, что по мнению британского аналитика Майкла Кларка, пауза из-за интенсивности боев на востоке неизбежна. Он отметил, что большие потери несут как россияне, так и украинцы.

Военный эксперт Олег Жданов подчеркнул, что Путину сегодня нечего предъявить российскому обществу нет победы, поэтому "воевать до последнего солдата".

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