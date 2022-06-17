Армия РФ пытается сдерживать ВСУ и не дать выйти на государственную границу.

На Харьковском направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на удержании занятых рубежей, недопущении выхода сил обороны на государственную границу и в тыл группировки войск, действующей на Славянском направлении.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Армия РФ пыталась провести разведку боем в районе населенного пункта Кочубеевка.

Украинские военные ответили точным огнем и оккупанты отошли.

Как сообщали в американском институте изучения войны (ISW), ВСУ вступили в боевые столкновения с оккупантами к северу и северо-востоку от Харькова, но пока ни одна значительная территория "не перешла из рук в руки". Эксперты отмечают, что ВСУ могут возобновить наступление к западу от Изюма, чтобы перерезать пути снабжения РФ.

Как писал УНИАН, в Харьковской области на линии соприкосновения продолжаются активные боевые действия. Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты региона.

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