Россию массированно атаковали дроны: под ударом военный аэродром 'Крымск'

В Краснодарськой области РФ атаковано военний аэродром"Крымск". Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Александр Коваленко.

В то же время губернатор Краснодарского краю Вениамин Кондратьев подтвердил, что была така беспилотников. "Этой ночью два муниципалитета края подверглись массированной атаке беспилотников. Наши средства ПВО перехватили несколько десятков БПЛА в Крымском и Красноармейском районах", - написал он в Telegram.

При этом написал, что в Крымске обломки беспилотников упали на территорию четырех домовладений, пострадавших нет и повреждена крыша одного дома и автомобиль.

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Также рассказал, что в Красноармейском районе в станице Полтавской обломки беспилотника повредили крышу частного дома, а в другом доме выбиты стекла. Пострадавших нет.

Пишет, что на месте ЧП работают экстренные службы. 

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Атака дронов на РФ

Как сообщал УНИАН, ночью 14 августа 2024 года дальнобойные дроны Службы безопасности Украины и Сил обороны совершили крупнейшую атаку за всю войну на российские военные аэродромы.

В результате атаки "веселая" ночь была на аэродромах Воронежа, Курска, Саваслейки и Борисоглебска.

По информации источников, это была специально спланированная операция, чтобы российские войска не могли использовать эти аэродромы для ударов УАБами по линии фронта и по украинским городам.

Отмечается, что по информации российских военкоров в соцсетях, удар был результативным, потому что ПВО не смогла защитить эти объекты. Речь идет о 10 взрывах только на Саваслейке, откуда регулярно взлетают МиГи.

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