Россию массированно атаковали дроны: под ударом военный аэродром 'Крымск'

При этом в России о ударе по аэродрому умалчивают.

В Краснодарськой области РФ атаковано военний аэродром"Крымск". Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Александр Коваленко.

В то же время губернатор Краснодарского краю Вениамин Кондратьев подтвердил, что была така беспилотников. "Этой ночью два муниципалитета края подверглись массированной атаке беспилотников. Наши средства ПВО перехватили несколько десятков БПЛА в Крымском и Красноармейском районах", - написал он в Telegram.

При этом написал, что в Крымске обломки беспилотников упали на территорию четырех домовладений, пострадавших нет и повреждена крыша одного дома и автомобиль.

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Также рассказал, что в Красноармейском районе в станице Полтавской обломки беспилотника повредили крышу частного дома, а в другом доме выбиты стекла. Пострадавших нет.

Пишет, что на месте ЧП работают экстренные службы.

Атака дронов на РФ

Как сообщал УНИАН, ночью 14 августа 2024 года дальнобойные дроны Службы безопасности Украины и Сил обороны совершили крупнейшую атаку за всю войну на российские военные аэродромы.

В результате атаки "веселая" ночь была на аэродромах Воронежа, Курска, Саваслейки и Борисоглебска.

По информации источников, это была специально спланированная операция, чтобы российские войска не могли использовать эти аэродромы для ударов УАБами по линии фронта и по украинским городам.

Отмечается, что по информации российских военкоров в соцсетях, удар был результативным, потому что ПВО не смогла защитить эти объекты. Речь идет о 10 взрывах только на Саваслейке, откуда регулярно взлетают МиГи.

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