Не прекращаются ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории всей Украины.

В Мариуполе российские оккупанты продолжают наносить авиационные удары и предпринимать попытки штурмовых действий в районе морского порта и завода "Азовсталь".

В целом не прекращаются ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории всей Украины. Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Противник продолжил наступательные действия в восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. В то же время, не прекращаются ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины", - говорится в заметке.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

Фиксируется существенное сокращение интенсивности движения колонн российской военной техники по территории Республики Беларусь. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Слобожанщине обстановка существенных изменений не претерпела. Продолжается частичное блокирование Харькова и разрушение артиллерией инфраструктуры города.

"На временно захваченной территории Харьковской области оккупационные войска запрещают перемещение местного населения в сторону территории, подконтрольной Силам обороны Украины, заблокирована доставка гуманитарной помощи с украинской стороны", - подчеркнули в Генштабе.

На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался взять под полный контроль Мариуполь. "Продолжил наносить авиационные удары и совершал попытки штурмовых действий в районе морского порта и завода "Азовсталь", - говорится в сообщении.

На временно захваченной территории Херсонской области самопровозглашенной оккупационной властью объявлена мобилизация лиц мужского пола.

Кроме того, по имеющейся информации, на 1 мая в занятой Российской Федерацией части Херсонской области спланировано проведение так называемого "референдума". А в период 2-10 мая - "перепись населения". Местным жителям запрещено любое перемещение между населенными пунктами.

На Южнобугском направлении продолжаются обстрелы Николаева, противник пытается улучшить тактическое положение и приблизиться к городу, успеха не имеет.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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