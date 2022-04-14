197 детей погибли и 351 ребенок получил ранение различной степени тяжести.

В Украине в результате российской агрессии погибли 197 детей, более 350 получили ранения.

Об этом в своем Telegram сообщает Офис генерального прокурора.

"Более 548 детей пострадали в Украине с 24 февраля 2022 года в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 197 детей погибли и 351 получил ранение различной степени тяжести. Эти данные не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Согласно полученным ювенальными прокурорами данным, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 115, Киевской - 105, Харьковской - 81, Черниговской - 54, Николаевской - 40, Херсонской - 38, в Луганской - 36, Запорожской - 23, столицы - 16, Сумской - 16, Житомирской – 15.

В частности, в ходе фиксации уголовных правонарушений, совершенных российскими военными на территории Гостомеля и Бучи Киевской области, обнаружены тела детей 4 и 10 лет с телесными повреждениями, а также обгоревшее тело 17-летнего парня.

Также стало известно, что в феврале на контрольно-пропускном пункте в Чернобыльской зоне вблизи поселка Дитятки военнослужащие РФ расстреляли гражданский автомобиль, который остановился на обочине. Погибли отец и его несовершеннолетний сын.

Кроме того, количество детей, которые погибли в результате обстрела железнодорожного вокзала Краматорска, увеличилось до 7. В больнице скончались еще два ребенка.

Из-за массированных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1 тыс. 014 учебных заведений, из них 91 разрушено полностью.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

13 апреля 2022 года президент США Джо Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом.

14 апреля 2022 года премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что считает правильным называть действия России в Украине геноцидом.

14 апреля 2022 появилась информация о том, что президент Колумбии Иван Дуке назвал войну РФ против Украины геноцидом.

Вас также могут заинтересовать новости:

Премьер Канады считает правильным называть действия России в Украине геноцидом

Макрон не считает "геноцидом" преступления РФ в Украине, а россиян и украинцев назвал "братьями"

Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом (видео)