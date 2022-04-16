По словам эксперта, после широкомасштабного вторжения России на территорию Украины произошло переосмысление объемов и темпов необходимой помощи.

До полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины процесс военно-технического сотрудничества с партнерами велся достаточно активно, однако не было осознания подлинных потребностей в случае вторжения РФ.

Об этом в интервью УНИАН заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец.

"В конце прошлого года процесс военно-технического сотрудничества с партнерами начался активно. Поставлялся широкий спектр вооружений, направленных на усиление противотанковых возможностей украинских войск, повышение защиты личного состава, разведывательных возможностей. Все это осуществлялось динамично, но без осознания подлинных потребностей в случае вторжения РФ", - отметил военный эксперт.

По словам эксперта, после широкомасштабного вторжения России на территорию Украины произошло переосмысление объемов и темпов необходимой помощи.

"Когда угроза перешла в широкомасштабную войну, произошло переосмысление и объемов и темпов необходимой помощи. Начало войны сопровождалось тем, что Россия наносила ракетные удары по средствам противовоздушной обороны, по нашим аэродромам — все эти вызовы тоже стали понятны", - заявил эксперт.

Эксперт также отметил, что после вторжения России вооружений стало передаваться гораздо больше.

"Если мы говорим об оценках предоставления военной помощи, то после широкомасштабной агрессии вооружений стало передаваться гораздо больше. Но, как сказал Зеленский, за день используем то, что нам передают за неделю. Фактически, динамика выросла, но выросли и наши потребности", - заявил эксперт.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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