Украинской армии следует готовиться к серьезной оборонительной операции. Кроме того, ВСУ остро нуждаются в высокоточных системах ведения огня.
Об этом в интервью НВ заявил азербайджанский военный эксперт Агил Рустамзаде.
"По количеству солдат украинская армия имеет численный перевес, потому что в Украине была мобилизация, и вы смогли создать силы территориальной обороны, которые воюют вместе с армией", - отметил эксперт.
По словам Рустамзаде сейчас украинская армия состоит из не менее чем из 400 тыс. штыков, российская армия воюет группировкой в 200−220 тыс.
"Однако на стороне России больше военной техники, больше артиллерии и систем реактивного залпового огня. Она имеет преимущество в огневом поражении до 100 км. Как мы видим, украинская армия бережет своих людей и щадит свои боеприпасы", - заявил эксперт.
По мнению военного эксперта, украинской армии в ближайшее время придется вести оборонительную операцию, и вопрос оружия сейчас особенно актуален.
"Оружие нужно как для наступательных, так и для оборонительных операций. Украине срочно нужны системы, которые позволяют на удалении от 5 км до 80−90 км уничтожать противника и, желательно, чтобы эти системы были высокоточные. Что я имею в виду — это украинские артиллерийские снаряды и боеприпасы, ракетные системы залпового огня, и второе — это системы вооружения западного производства. Это и ракетные системы, и артиллерийские системы, а также дроны-камикадзе. Последние в этой войне будут крайне эффективны, особенно их противотанковые варианты. С их помощью можно уничтожать огневые средства противника, парировать количественный состав дальнобойных систем противника и наносить ему встречный удар", - отметил эксперт.
Война против Украины:
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