Президент Украины подчеркнул, что они с председателем Евросовета имеют общие взгляды относительно того, что Россия стремится уничтожить украинский народ и государственность.

Президент Владимир Зеленский договорился с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, что Украина и Евросоюз будут тесно сотрудничать для расследования военных преступлений России на территории Украины.

Об этом он сообщил в заявлении по результатам встречи с Мишелем.

Зеленский отметил, что рад видеть Мишеля в Украине и высоко ценит его поддержку.

"В течение двух часов мы обсудили... санкции, оружие, членство в Евросоюзе и деньги - то, что нам сегодня очень нужно и очень точно понадобится после нашей победы для восстановления нашего государства", - отметил он.

Президент подчеркнул, что они с председателем Евросовета имеют общие взгляды относительно того, что Россия стремится уничтожить украинский народ и государственность.

"И это действительно настоящий геноцид", - заявил Зеленский.

По его мнению, важно, что сегодня Мишель со своей командой посетил Бородянку и воочию увидел, что там натворили оккупанты.

"Мы договорились, что Украина и ЕС будут тесно сотрудничать для расследования этих преступлений, военных преступлений, преступлений против человечности", - добавил он.

По словам главы государства, Россия не останавливается "в своем кровавом желании" уничтожить Украину любой ценой.

Кроме того, российские войска начали масштабное наступление на Донбассе.

"И мы это понимаем. Видим все риски и видим все их шаги. Они продолжают ракетные обстрелы по всей территории нашего государства, держат в осаде сейчас, по нашим данным, около 120 тыс. человек только в Мариуполе. Преступления, которые происходят там, гораздо страшнее и масштабнее, чем это было в Бородянке. Убежден, что совместными усилиями мы сможем привлечь всех виновных к ответственности и точно, я вам обещаю, мы всех найдем", - подчеркнул Зеленский.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

13 апреля 2022 года президент США Джо Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом.

14 апреля 2022 года премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что считает правильным называть действия России в Украине геноцидом.

14 апреля 2022 появилась информация о том, что президент Колумбии Иван Дуке назвал войну РФ против Украины геноцидом.

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